В Германии арестовали предпринимателя, который мог продать России двигатели для дронов "Орлан-10"

Предпринимателя из центральной Германии в среду арестовали по подозрению в поставках России двигателей для беспилотников "Орлан-10" в нарушение санкционного режима, введенного после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом в четверг сообщили прокуратура Франкфурта-на-Майне и Главное таможенное управление в Бонне, пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Обвиняемый находится под следствием по подозрению в нарушении немецкого закона о внешней торговле и платежах.

Утверждается, что в 2022 и 2023 годах он поставлял модели авиационных двигателей, электронные компоненты и другие материалы через посредника в Гонконге компании, базирующейся в Санкт-Петербурге.

По данным следствия, авиационные двигатели той модели, которую немецкий предприниматель сбывал в Россию, используются в частности в российских разведывательных беспилотниках "Орлан-10". Их российские вооруженные силы используют в войне против Украины для наведения артиллерийского огня.

Следователи управления уголовного розыска таможни изъяли у компании обвиняемого всего 120 таких двигателей еще летом 2023 года, предотвратив таким образом возможный экспорт в Россию.

Кроме того, предпринимателя обвиняют в незаконном вывозе из Германии двух дорогих автомобилей. Они тоже якобы были ввезены в Россию через Гонконг, что нарушает санкционный режим ЕС.

Согласно сообщению, стоимость всех незаконно вывезенных товаров составляет около двух миллионов евро. Немецкие правоохранители также провели обыски в шести жилых и офисных помещениях, связанных с обвиняемым.

Еще в начале года немецкие правоохранители обратили внимание на то, что соседние с Россией страны покупают все больше немецких товаров и, вероятно, обходя западные санкции, продают их Москве.

Такие случаи недавно зафиксировала, среди прочего, Служба безопасности и информации Чехии.