Украинцы – среди жертв автобусной катастрофы в Венеции, подтвердил МИД
В МИД Украины подтвердили, что украинские граждане есть среди жертв аварии автобуса, которая произошла 3 октября в районе коммуны Венеция Местре.
Об этом сказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии "Европейской правде".
"Пока известно о пяти погибших украинцах, еще трое травмированы. Сейчас им предоставляется необходимая медицинская помощь в больнице", – отметил Николенко.
По его словам, украинское посольство в Риме и генеральное консульство в Милане уже занимаются дорожно-транспортным происшествием, которое произошло во вторник вечером.
"По имеющейся информации, туристический автобус с 40 пассажирами сорвался с эстакады и упал с высоты", – подчеркнул Николенко.
Украинские консулы взаимодействуют с итальянскими стражами порядка в контексте выяснения всех обстоятельств ДТП, держат на контроле лечение наших граждан и устанавливают связь с родственниками, добавил представитель МИД.
По еще не установленным причинам автобус разбился во вторник 3 октября незадолго до 20:00. Он вез туристов в кемпинг в Маргере.
В ужасной аварии погиб 21 человек. В префектуре Венеции сообщили, что среди погибших и пострадавших есть граждане Украины.