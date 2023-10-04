В автобусе с туристами в Венеции разбились по меньшей мере 5 граждан Украины 

Среди погибших в результате аварии автобуса, произошедшей 3 октября вечером в районе Венеции Местре, по предварительным данным, пятеро граждан Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил префект Венеции Микеле Ди Бари, информирует издание La Repubblica.

Известно, что кроме пятерых украинцев погиб один немец и водитель транспортного средства, родом из Италии.

ФОТО: La Repubblica

Сообщается, что еще двое тяжело пострадавших – граждане Украины. Это 50-летняя женщина с серьезными ожогами и травмами различных частей тела и 4-летняя девочка, ее жизнь в опасности. Ребенка доставили в Падую в реанимацию.

Официальное количество жертв автобусной аварии – 21 погибший и 15 раненых, 5 из которых в тяжелом состоянии. Пациентов распределили в больницы Местре, Доло, Мирано, Тревизо и Падуи.

В автобусе, который слетел с эстакады, находились 40 туристов, много иностранцев. Они ехали в кемпинг в Маргере.

Авария могла произойти как из-за состояния водителя, который погиб в ДТП, так и из-за неправильного маневра на участке, где происходила реконструкция путепровода.

По некоторым сообщениям, автобус работал на метане, упал на линии электропередач и загорелся.

Госавтоинспекция проводит следственные действия: проверяют траекторию падения и состояние дорожного покрытия. Следов торможения на асфальте, по предварительным данным, нет.

По пока неустановленным причинам автобус разбился во вторник 3 октября незадолго до 20:00, упав с высоты примерно 15 метров.