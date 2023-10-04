В Молдове членам распущенного "Шора" снова ограничили участие в выборах

Парламент Молдовы в среду принял в обоих чтениях новые поправки в Кодекс о выборах, ограничивающие участие представителей неконституционных партий в выборах, после решения Конституционного суда, которые отменили аналогичные правки в предыдущей редакции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

За новые поправки в избирательный кодекс Молдовы во втором чтении проголосовали 58 депутатов партии власти PAS, оппозиция традиционно бойкотировала заседание, заявив о "политических притеснениях".

Новые поправки вводят "критерии индивидуализации" для запрета участия в выборах в Молдове. Согласно им, права быть избранными в течение трех лет лишаются лица, которые соответствуют хотя бы одному из следующих пунктов:

подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений, которые стали причиной для признания политической партии неконституционной;

отстранены от участия в предыдущих выборах из-за непрозрачного финансирования избирательной кампании в случае, если непрозрачное финансирование стало одной из причин для признания политической партии неконституционной;

виновные в совершении действий, которые привели к международным санкциям для этих лиц, в случае, если международные санкции стали одной из причин для признания политической партии неконституционной.

Запрет на участие в выборах не распространяется на тех, кто сможет доказать, что до объявления партии неконституционной они пытались заставить партию отказаться от незаконных действий или публично отказывались от них.

31 июля парламент Молдовы утвердил поправки в избирательный кодекс Молдовы, которые предусматривали пятилетний запрет участвовать в выборах членам партий, признанных неконституционными.

Эта поправка касалась прежде всего пророссийского политического проекта "Шор", который фигурирует в расследованиях относительно непрозрачного финансирования и считается причастным к кампании влияния России на Молдову. Но 3 октября молдавский Конституционный суд удовлетворил ходатайство пяти членов партии "Шор" и признал принятые в июле поправки неконституционными.

О значении запрета партии "Шор" читайте в статье: Молдова идет на войну с агентами Кремля. Что означает запрет ключевой оппозиционной партии страны.