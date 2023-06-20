"Альтернатива для Германии" планирует начать кампанию за выход из ЕС

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" заявила, что во время выборов в Европарламент в следующем году будет добиваться "роспуска" Европейского Союза или выхода из него Германии.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW, об этом говорится в партийном сообщении.

Как отмечают в политсиле, "терпение лидеров партии в вопросе ЕС исчерпано", поэтому они выступают за роспуск союза и хотят основать вместо него "новое европейское экономическое сообщество и сообщество интересов, федерацию европейских наций".

Партийная конференция должна проголосовать за эту позицию в конце июля.

"Альтернатива для Германии" выступает за выход Германии из ЕС по крайней мере с 2019 года, а также призывает к ликвидации Европарламента.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину правопопулистская политсила последовательно выступает против военной поддержки Киева. Они резко критикуют поставки немецкого оружия в Украину, обвиняют правительство Германии в "разжигании войны", а недавнее решение поставлять Украине танки Leopard 2 назвали "катастрофическим".

Напомним, в последние недели известные члены немецких основных партий выразили тревогу в связи с новым опросом, который показывает поддержку ультраправой "Альтернативы для Германии" на рекордно высоком уровне.