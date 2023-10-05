Партия Орбана существенно потеряла поддержку

С февраля этого года партия власти в Венгрии "Фидес" потеряла 400 тысяч сторонников.

Об этом свидетельствует опрос центра Median, опубликованный в среду порталом hvg.hu, сообщает "Европейская правда".

Поддержка партии премьер-министра Виктора Орбана среди населения упала с 35% до 30%.

Однако, согласно исследованию, падение поддержки "Фидес" не происходило параллельно с ростом популярности оппозиции.

За последние полгода поддержка левых и либеральных партий также снизилась, а поддержка для националистического движения "Наша Родина" (Mi Hazank) выросла.

Из-за падения поддержки "Фидес" решила применить смелую стратегию, проведя в следующем году выборы в Европейский парламент вместе с выборами в местные органы власти.

По оценкам, партия Орбана может рассчитывать на 46% поддержки на выборах в Европарламент, то есть на 6,5 процентного пункта меньше, чем в 2019 году, и на 8 процентных пунктов меньше, чем на прошлогодних парламентских выборах.

На момент сбора сентябрьских данных венгерское население охватил пессимизм, которого не было с декабря прошлого года. 65% опрошенных сказали, что все в стране идет в неправильном направлении, и только 28% считают, что Венгрия движется туда, куда нужно.

Напомним, по данным СМИ, премьер Венгрии Виктор Орбан на встрече с коллегами по партии "Фидес" и сторонниками рассказал, что планирует руководить страной до 2034 года. Ранее он несколько раз публично намекал, что планирует быть главой правительства до 2030 года.

На этой же встрече, по данным медиа, Орбан объявил о большом плане развития страны, который состоит из 15 пунктов.