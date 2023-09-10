СМИ: Орбан планирует руководить Венгрией до 2034 года

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел на встрече с коллегами по партии "Фидес" и сторонниками рассказал, как долго планирует руководить страной.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Telex со ссылкой на участников встречи.

По словам собеседника издания, премьер сказал, что планирует руководить страной до 2034 года, хотя ранее несколько раз публично намекал, что планирует быть главой правительства до 2030 года.

Орбан обосновал дату 2034 года тем, что эпидемия коронавируса и война (РФ против Украины) забрали у него четыре года, пересказывает его речь участник встречи.

Венгерский премьер также отметил, что хотя популярность его правительства в последнее время снизилась, все же не так сильно, как у других европейских правящих партий.

Он назвал экономические трудности главной причиной потери популярности "Фидес", заявив, что общество привыкло не к этому, а к постоянному экономическому росту.

На этой же встрече, по данным медиа, Орбан объявил о большом плане развития страны, который состоит из 15 пунктов.

По информации участников встречи, один из шагов, которые необходимы для достижения этого плана, предусматривает энергетическую самодостаточность страны, что включает в себя поставку французского топлива на АЭС "Пакш" вместо российского.

Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил о необходимости предоставить России какие-то "гарантии безопасности" от западных государств и не брать Украину в НАТО.

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