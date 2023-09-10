СМИ: Венгрия хочет заменить российское топливо французским на своей АЭС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел закрытую встречу с однопартийцами и сторонниками, где объявил о большом плане развития страны, который состоит из 15 пунктов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Telex со ссылкой на участников встречи.

По информации издания, один из шагов, которые необходимы для достижения этого плана, предусматривает энергетическую самодостаточность страны, что включает в себя поставки французского топлива на АЭС "Пакш" вместо российского.

Другие шаги, необходимость выполнения которых подчеркнул Орбан: достижение демографического поворота, создание новой экономики, стать кредитором и современной индустриальной страной, а не заемщиком, венгерские предприниматели должны инвестировать за рубежом и привозить прибыли домой, военное развитие, введение цифрового гражданства.

Ранее сообщалось, что Венгрия ожидает, что российский "Росатом" построит два новых реактора на атомной электростанции "Пакш" до 2030-2031 года.

Перед этим Украина направила ноту Европейской комиссии относительно возможной активизации сотрудничества в атомной энергетике с РФ.

Напомним, 5 июня гендиректор российской атомной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев прибыл в Будапешт, где обсудил с венгерским премьером и министром иностранных дел расширение атомной электростанции "Пакш".

Как заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, после успешных обсуждений расширения АЭС с Евросоюзом строительство "получит новый импульс". В начале июля начнутся подготовительные работы для расширения станции "Пакш".

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