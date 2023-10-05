Партія Орбана суттєво втратила підтримку

З лютого цього року партія влади в Угорщині "Фідес" втратила 400 тисяч прихильників.

Про це свідчить опитування центру Median, опубліковане у середу порталом hvg.hu, повідомляє "Європейська правда".

Підтримка партії прем’єр-міністра Віктора Орбана серед населення впала з 35% до 30%.

Однак, згідно з дослідженням, падіння підтримки "Фідес" не відбувалось паралельно зі зростанням популярності опозиції.

За останні пів року підтримка лівих і ліберальних партій також знизилася, а підтримка націоналістичного руху "Наша Батьківщина" (Mi Hazank) зросла.

Через падіння підтримки у "Фідес" вирішили застосувати сміливу стратегію, провівши наступного року вибори до Європейського парламенту разом із виборами до місцевих органів влади.

За оцінками, партія Орбана може розраховувати на 46% підтримки на виборах до Європарламенту, тобто на 6,5 відсоткового пункту менше, ніж у 2019 році, і на 8 відсоткових пунктів менше, ніж на минулорічних парламентських виборах.

На момент збору вересневих даних угорське населення охопив песимізм, якого не було з грудня минулого року. 65% опитаних сказали, що все у країні йде в неправильному напрямку, і лише 28% вважають, що Угорщина рухається туди, куди потрібно.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, прем'єр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі з колегами по партії "Фідес" та прихильниками розповів, що планує керувати країною до 2034 року. Раніше він кілька разів публічно натякав, що планує бути главою уряду до 2030 року.

На цій самій зустрічі, за даними медіа, Орбан оголосив про великий план розвитку країни, який складається з 15 пунктів.



