Зеленский прибыл в Гранаду на встречу европейских лидеров

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в испанский город Гранада, где 5 октября будет проходить саммит Европейского политического сообщества.

Об этом он сообщил в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Зеленский сообщил, что прибыл в Гранаду, и обозначил ключевые темы, которые планирует поднимать в обсуждениях по поводу улучшения архитектуры безопасности в Европе.

"Мы обратим особое внимание на Черноморский регион, а также наши совместные усилия для укрепления глобальной продовольственной безопасности и свободы судоходства.

Ключевой приоритет Украины, особенно учитывая приближение зимы – усилить противовоздушную оборону. У нас уже есть основы для новых договоренностей с партнерами, ожидаем их утверждения и реализации", – рассказал президент.

Напомним, это третья встреча инициированного Францией нового формата европейского сотрудничества. Вторая встреча Европейского политического сообщества проходила 1 июня в Молдове, возле Кишинева, первая – в Праге осенью прошлого года.

На полях саммита в Гранаде планировались также переговоры лидеров Армении и Азербайджана с участием Турции. Однако Эрдоган в последний момент отменил поездку, как и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Армянский премьер Никол Пашинян отметил, что до новости об отказе Алиева ехать в Испанию Ереван оценивал как "очень вероятный" шанс на подписание мирного соглашения между странами, но отменять запланированную поездку не будет.

На следующий день, 6 октября, лидеры ЕС проведут в Гранаде неформальную встречу, на которой обсудят развитие Союза до 2030 года.