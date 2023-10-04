Пашинян поедет в Испанию несмотря на отказ Алиева, до сих пор надеется на мирное соглашение

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что примет участие в саммите Европейского политического сообщества в четверг, 5 октября, в испанской Гранаде, несмотря на отказ ехать туда азербайджанского президента Ильхама Алиева.

Об этом Пашинян сказал во время выступления в армянском парламенте в среду, сообщает "Европейская правда".

Армянский премьер отметил, что до новости об отказе Алиева ехать в Испанию Ереван оценивал как "очень вероятный" шанс на подписание мирного соглашения между странами, но отменять запланированную поездку не будет.

"Мы поедем и проведем там (в Гранаде. – Ред.) встречи и попробуем подробнее представить наши позиции. Конечно, нам жаль, что встреча (с Алиевым. – Ред.) не состоится, но мы надеемся, что концептуальный документ, который есть на столе, будет подписан в подходящее время. Я готов подписать этот документ", – подчеркнул он.

Пашинян заверил, что мирный договор, о котором идет речь, не будет противоречить интересам Азербайджана и "полностью соответствует" интересам Армении.

Ранее стало известно, что запланированная на 5 октября в Гранаде встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна с участием президента Евросовета Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона не состоится.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев после стремительной военной операции в Карабахе заявил о "более благоприятных возможностях" для мирного соглашения с Арменией.

А спикер парламента Армении Ален Симонян говорил, что предстоящая встреча лидеров Армении и Азербайджана станет реальной возможностью заключить мирное соглашение.