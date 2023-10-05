Зеленський прибув до Гранади на зустріч європейських лідерів

Президент України Володимир Зеленський прибув до іспанського міста Гранада, де 5 жовтня буде проходити саміт Європейської політичної спільноти.

Про це він повідомив у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Зеленський повідомив, що прибув до Гранади, та окреслив ключові теми, які планує піднімати в обговореннях з приводу покращення безпекової архітектури у Європі.

"Ми звернемо особливу увагу на Чорноморський регіон, а також наші спільні зусилля для зміцнення глобальної продовольчої безпеки і свободи судноплавства.

Ключовий пріоритет України, особливо з огляду на наближення зими – посилити протиповітряну оборону. У нас вже є основи для нових домовленостей з партнерами, очікуємо на їхнє затвердження та реалізацію", – розповів президент.

Нагадаємо, це третя зустріч ініційованого Францією нового формату європейської співпраці. Друга зустріч Європейської політичної спільноти проходила 1 червня у Молдові, поблизу Кишинева, перша – восени минулого року у Празі.

На полях саміту у Гранаді планувалися також переговори лідерів Вірменії та Азербайджану, але президент Азербайджану Ільхам Алієв скасував участь. Також на саміт у Гранаді не поїхав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пояснивши це зайнятістю.

Неофіційно повідомляли, що нібито причиною відмови Алієва стало небажання західних партнерів долучити Анкару до переговорного формату, а також позиція Франції після операції Азербайджану у Нагірному Карабаху.

Вірменський прем’єр Нікол Пашинян зазначив, що до новини про відмову Алієва їхати в Іспанію Єреван оцінював як "дуже ймовірний" шанс на підписання мирної угоди між країнами, але скасовувати заплановану поїздку не буде.

Наступного дня, 6 жовтня, лідери ЄС проведуть у Гранаді неформальну зустріч, на якій обговорять розвиток союзу до 2030 року.