Лидеры ЕС на неформальной встрече в Испании обсудят развитие до 2030 года

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в понедельник направил формальное приглашение руководителям государств-членов Европейского Союза для участия в неформальной встрече 6 октября в испанском городе Гранада.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В письме к лидерам ЕС Мишель подчеркивает, что встреча имеет важное значение не только как площадка для обсуждения текущих проблем, таких как миграция, но и отправная точка для "процесса размышлений о будущих приоритетах нашего Союза".

"Начиная с Гранады, наши дискуссии позволят нам совместно очертить курс для Союза, определив его направление и цели на ближайшие годы. Результат нашего процесса размышлений в течение следующих нескольких месяцев сформирует Стратегическую повестку дня на 2024-2029 годы", – написал председатель Евросовета.

Он добавил, что Гранада станет местом критической оценки прогресса ЕС в укреплении европейского суверенитета и сфер, которые все еще нуждаются в реформировании.

"Кроме стратегической повестки дня, неотъемлемой частью этой дискуссии является будущее расширенного Европейского Союза и последствия, которые это расширение может повлечь – как для нас, так и для наших новых членов", – считает он.

"Жизненно важно, чтобы мы обдумывали будущую динамику нашего Союза, нашу политику и процесс принятия решений, среди прочего, для обеспечения дальнейшего успеха ЕС. В частности, мы рассмотрим такие важные вопросы, как: что мы делаем вместе? как мы принимаем решения? как мы согласовываем наши возможности с нашими амбициями?" – добавил Мишель.

Как известно, вопрос реформы Евросоюза активно обсуждается на фоне подготовки к его расширению за счет государств Восточной Европы и Западных Балкан.

12 экспертов по просьбе Франции и Германии, которые считаются самыми влиятельными членами Евросоюза, предложили план структурной реформы объединения, чтобы оно было готово к принятию новых государств в будущем.

Ранее европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи поддержал предложенный президентом Евросовета Шарлем Мишелем график приема стран-кандидатов в ЕС до 2030 года.

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