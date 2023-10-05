В США продолжает снижаться поддержка предоставления оружия Украине – опрос

Поддержка американцами предоставления Украине оружия падает, что является тревожным сигналом для Киева, который в значительной степени полагается на американское оружие в борьбе с российским вторжением.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на опрос, проведенный Reuters/Ipsos.

Двухдневный опрос, который завершился в среду, показал, что только 41% респондентов согласились с утверждением, что Вашингтон "должен предоставить оружие Украине", в то время как 35% не согласились, а остальные не определились с ответом.

Согласно майскому опросу Reuters/Ipsos, 46% американцев поддерживали отправку оружия, тогда как 29% были против, а остальные не были уверены.

Опрос был проведен в то время, когда лидеры Конгресса США обсуждают запрос президента-демократа Джо Байдена на дополнительное финансирование Украины в размере 24 миллиардов долларов, из которых около 17 миллиардов долларов – это оборонная помощь.

Вашингтон выделил 44 миллиарда долларов на поставку Киеву десятков танков, тысяч ракет и миллионов боеприпасов, которые Украина использовала для защиты после вторжения России в феврале 2022 года. Украинские войска отвоевали ряд сел и населенных пунктов в ходе контрнаступления, которое началось в июне, но их солдатам мешают огромные российские минные поля и траншеи.

"Уменьшение поддержки (населением предоставления оружия Украине. – ЕП) негативно влияет на поддержку со стороны Конгресса и, наконец, на перспективы получения дополнительных пакетов помощи", – сказала Элизабет Хоффман, директор по вопросам Конгресса и правительства в Центре стратегических и международных исследований.

По ее словам, лучшая коммуникация поможет, в частности, дать понять американцам, что значительная часть денег, выделенных Украине, остается в США, в том числе в виде рабочих мест на американских предприятиях, производящих оружие.

Байден заявил в среду, что вскоре выступит с большой речью о том, почему необходимо продолжать помогать Украине.

Напомним, на прошлой неделе Палата представителей США решила не включать дальнейшее финансирование на поддержку Украины во временный законопроект о государственном финансировании, а во вторник – проголосовала за отстранение Кевина Маккарти с должности спикера палаты.

В Белом доме перед голосованием выразили уверенность, что несмотря на ситуацию со снятием Маккарти с должности Конгресс сможет поддержать дополнительное финансирование для оборонных нужд Украины.