Орбан против любых санкций для Азербайджана за Карабах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан категорически не поддерживает призыв Европарламента рассмотреть точечные санкции против представителей правительства Азербайджана за нарушение режима тишины и нарушение прав человека в Карабахе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ перед неформальной встречей лидеров ЕС в Гранаде 6 октября.

Орбана попросили прокомментировать последнюю резолюцию Европарламента по Азербайджану, в которой евродепутаты призвали пересмотреть отношения с Баку и рассмотреть точечные санкции.

"Азербайджан – страна ключевого значения. Без Азербайджана мы не достигнем энергетической независимости... Если мы хотим избавиться от энергетической зависимости от России – Азербайджан нам нужен, это очень очевидно. Это стратегически важная страна", – заявил Виктор Орбан.

Европарламент принял жесткую резолюцию по Азербайджану и ситуации в Нагорном Карабахе 491 голосом "за".

Напомним, на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде 5 октября планировались переговоры лидеров Армении и Азербайджана, но президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил участие. Также на саммит в Гранаду не поехал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, объяснив это занятостью.

Неофициально сообщалось, что якобы причиной отказа Алиева стало нежелание западных партнеров включить Анкару в переговорный формат, а также реакция Франции на операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе.