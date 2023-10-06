Орбан проти будь-яких санкцій щодо Азербайджану за Карабах

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан категорично не підтримує заклик Європарламенту розглянути точкові санкції проти представників уряду Азербайджану за порушення режиму тиші та порушення прав людини у Карабаху.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед неформальною зустріччю лідерів ЄС у Гранаді 6 жовтня.

Орбана попросили прокоментувати останню резолюцію Європарламенту щодо Азербайджану, у якій євродепутати закликали переглянути відносини з Баку і розглянути точкові санкції.

"Азербайджан – країна ключової ваги. Без Азербайджану ми не досягнемо енергетичної незалежності… Якщо ми хочемо позбутися енергетичної залежності від Росії – Азербайджан нам потрібен, це дуже очевидно. Це стратегічно важлива країна", – заявив Віктор Орбан.

Європарламент схвалив жорстку резолюцію щодо Азербайджану і ситуації у Нагірному Карабаху 491 голосом "за".

Нагадаємо, на полях саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді 5 жовтня планувалися переговори лідерів Вірменії та Азербайджану, але президент Азербайджану Ільхам Алієв скасував участь. Також на саміт у Гранаді не поїхав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пояснивши це зайнятістю.

Неофіційно повідомляли, що нібито причиною відмови Алієва стало небажання західних партнерів долучити Анкару до переговорного формату, а також реакція Франції на операцію Азербайджану у Нагірному Карабаху.