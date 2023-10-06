Польская LOT хочет возобновить полеты в Украину "как только станет возможно"

Польская авиакомпания LOT заинтересована возобновить полеты в Украину "так скоро, как это будет возможно в соответствии с ситуацией безопасности".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В своей стратегии развития на следующие четыре года, до 2028 года, LOT видит аэропорт "Борисполь" главным стратегическим партнером в вопросе восстановления рейсов в Украину. На презентацию пригласили также гендиректора аэропорта "Борисполь" Алексея Дубревского.

LOT отмечает, что видит большие возможности в украинском рынке воздушных перевозок. "Возобновление полетов и взаимовыгодное сотрудничество между Польшей и Украиной расширит сеть воздушных маршрутов в Восточной Европе. Сейчас в Польше проживает несколько миллионов украинцев, поэтому удобное и быстрое сообщение с Польшей – еще более важная потребность, чем раньше", – заявили в компании.

Исполнительный директор LOT Михал Фийол отметил, что компания хочет расширить сотрудничество с аэропортом "Борисполь" и "стремится восстановить сообщение с Украиной, как только ситуация станет безопасной".

Президент ассоциации Polish Airports Станислав Войтера также отметил, что надеется на "скорейшее восстановление полетов" и привлечение украинских аэропортов и авиакомпаний к регулярным полетам между странами.

На переговорах достигли договоренностей относительно будущих полетов между "Борисполем" и польскими аэропортами, в частности аэропортом им. Фредерика Шопена в Варшаве, который является основной базой для LOT.

Напомним, ирландский лоукостер Ryanair летом допускал возобновление небольшого количества авиарейсов в Украину до конца 2023 года, приводя в пример Израиль, где полной безопасности также нет.

В августе над Украиной, несмотря на закрытое авиапространство, пролетел пассажирский самолет из Норвегии.