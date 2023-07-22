В Ryanair рассматривают возобновление полетов в Украину вопреки войне

Лоукостер Ryanair может возобновить небольшое количество рейсов в Украину до конца 2023 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири.

По словам руководителя лоукостера, это "наиболее вероятный" план, который рассматривают в Ryanair, но он зависит от того, удастся ли убедить европейские органы безопасности и украинские власти, что полеты будут безопасными.

В таком случае, предположил Майкл О'Лири, "они могут защитить самолет от беспилотников, ракет и тому подобного, как это происходит в Израиле".

"Украинские власти работают с нужными людьми, чтобы попытаться снова открыть воздушное пространство, но мы ничего не можем сделать, если они не убедят EASA, Европейское агентство по безопасности и страховые компании, что выполнять ограниченное количество рейсов в Киев и Львов – безопасно", – отметил исполнительный директор авиакомпании.

При этом О'Лири не согласился, что это вряд ли возможно до окончания российских обстрелов, указав на пример Израиля во время атак со стороны ХАМАС.

"Посмотрите, что делают израильские власти. Мы работаем в Израиле и за его пределами. Летим в аэропорт Тель-Авив. Время от времени с Западного берега раздаются ракеты, а ХАМАС запускает ракеты. Так что все возможно", – убежден руководитель лоукостера.

По его мнению, "Украина должна продемонстрировать, что она безопасна и может защитить авиарейсы. Если они смогут это сделать, тогда европейцы скажут, что это безопасно – и мы вернемся буквально в течение шести недель".

Ранее сообщалось, что Ryanair планирует открыть 75 маршрутов из Европы в Украину после того, как воздушное пространство государства объявят безопасным.

Перед этим Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) спрогнозировала ограничение полетов над Украиной до 2029 года.