Польська LOT хоче відновити польоти в Україну "щойно стане можливо"

Польська авіакомпанія LOT зацікавлена відновити польоти в Україну "так швидко, як це буде можливо відповідно до безпекової ситуації".

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

У своїй стратегії розвитку на наступні чотири роки, до 2028 року, LOT вбачає аеропорт "Бориспіль" головним стратегічним партнером у питанні відновлення рейсів до України. На презентацію запросили також гендиректора аеропорту "Бориспіль" Олексія Дубревського.

LOT зазначає, що бачить великі можливості в українському ринку повітряних перевезень. "Відновлення польотів та взаємовигідна співпраця між Польщею та Україною розширить мережу повітряних маршрутів у Східній Європі. Зараз у Польщі проживає кілька мільйонів українців, тож зручне й швидке сполучення з Польщею – ще важливіша потреба, ніж раніше", – заявили у компанії.

Виконавчий директор LOT Міхал Фійол зазначив, що компанія хоче розширити співпрацю з аеропортом "Бориспіль" і "прагне відновити сполучення з Україною щойно ситуація стане безпечною".

Президент асоціації Polish Airports Станіслав Войтера також зазначив, що сподівається на якнайшвидше відновлення польотів та залучення українських аеропортів та авіакомпаній до регулярних польотів між країнами.

На переговорах досягли домовленостей щодо майбутніх польотів між "Борисполем" і польськими аеропортами, зокрема аеропортом ім. Фредеріка Шопена у Варшаві, який є основною базою для LOT.

Нагадаємо, ірландський лоукостер Ryanair влітку допускав відновлення невеликої кількості авіарейсів в Україну до кінця 2023 року, наводячи як приклад Ізраїль, де цілковитої безпеки також немає.

У серпні над Україною попри закритий авіапростір пролетів пасажирський літак з Норвегії.