Европейский центробанк в десятый раз подряд повысил процентные ставки

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг повысил три ключевые процентные ставки в десятый раз подряд, продолжая борьбу со стабильно высокой инфляцией.

Об этом на брифинге в четверг заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард, сообщает "Европейская правда".

Правление ЕЦБ приняло решение о поднятии всех трех ключевых процентных ставок на 0,25 процентного пункта. Таким образом, ставка по кредитам выросла до 4,5%, ставка по депозитам – до 4%, ставка по маржинальным кредитам – до 4,75%.

ЕЦБ объяснил свое решение оценкой перспектив инфляции на фоне поступающих экономических и финансовых данных, а также динамики базовой инфляции и силы трансмиссии монетарной политики.

Таким образом, базовая ставка выросла до рекордных 4,5%. Предыдущий рекорд был установлен в июне 2008 года – 4,1%.

По словам президента ЕЦБ Кристин Лагард, процентные ставки находятся на уровне, который будет поддерживаться в течение достаточно длительного времени, что внесет значительный вклад в снижение инфляции.

Высокие процентные ставки увеличивают стоимость кредитов для населения и бизнеса. Это должно побудить людей тратить меньше, а цены – снижаться.

В то же время такая политика может влиять на экономический рост, и эта тенденция уже наблюдается в еврозоне. Это происходит на фоне замедления мирового производства, которое особенно сильно бьет по Германии, крупнейшей экономике Европы.

ЕЦБ – не единственный центробанк, который в последние месяцы повышает процентную ставку по депозитам, что должно помочь в борьбе с инфляцией. Последнюю вызвали рост цен на энергоносители после полномасштабного вторжения России в Украину, а также постепенная нормализация мировой экономики после коронавирусной пандемии.

Ранее президент Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что нынешняя слабость экономики Германии является лишь временной, и она имеет все шансы на восстановление.

Ранее сообщалось, что половина немцев считают, что Германия в ближайшие десятилетия может потерять статус одной из ведущих экономик мира.