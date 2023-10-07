Пентагон пообещал обеспечить Израиль всем необходимым для самообороны

Глава Минобороны США Ллойд Остин отреагировал на беспрецедентную атаку террористов ХАМАС на Израиль.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Остина размещено на сайте Пентагона.

Министр обороны США заявил, что внимательно следит за развитием событий в Израиле.

"Наша приверженность праву Израиля на самозащиту остается непоколебимой, и я выражаю свои соболезнования семьям тех, кто погиб в результате этого отвратительного нападения на гражданских лиц", – заявил Остин.

"В ближайшие дни Министерство обороны будет работать над тем, чтобы обеспечить Израиль всем необходимым для самообороны и защиты гражданского населения от неизбирательного насилия и терроризма", – подчеркнул он.

Как сообщала "Украинская правда", из сектора Газы по Израилю массированно были запущены ракеты в результате атаки боевиков ХАМАС в субботу утром.

Между тем ЦАХАЛ уже объявил, что "готов к войне".

Министр обороны страны Йоав Галлант утвердил призыв солдат резерва.

Сейчас в Израиле сообщают о по меньшей мере 40 погибших и более 700 раненых.

Руководство ЕС решительно осудило ракетную атаку боевиков ХАМАС по Израилю, призвало к немедленному прекращению насилия.

Президент Владимир Зеленский поддержал Израиль после атаки со стороны террористов ХАМАС.