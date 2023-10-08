В Европе усиливают защиту еврейских объектов после нападения ХАМАС на Израиль

Несколько государств Европы объявили об усилении полицейской защиты еврейских общин после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль и дальнейшей эскалации конфликта.

Об этом говорится в публикации Politico, пишет "Европейская правда".

Европейские правительства опасаются роста антисемитских актов в связи с развертыванием боевых действий между Израилем и поддерживаемой Ираном группировкой ХАМАС в Газе, которые премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил войной против своей страны.

Полиция Лондона заявила, что события в Израиле могут привести к протестам в городе в ближайшие дни, поэтому обеспечивает "соответствующий план охраны правопорядка", чтобы "сбалансировать право на протест и не допустить нарушения общественного порядка".

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен накануне попросил префектов по всей стране усилить безопасность еврейских общин и объявил о созыве совещания для оценки ситуации. Он добавил, что пока никаких угроз безопасности МВД Франции не наблюдает.

В Берлине полиция заявила, что усилила меры безопасности в еврейских и израильских учреждениях после нападения ХАМАС на Израиль, а Центральный совет евреев Германии сказал, что "находится в интенсивном контакте" с властями.

Аналогичные меры защиты еврейских общин были приняты в частности в Испании и Италии.

Напомним, в субботу утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газа, что стало крупнейшей эскалацией арабо-израильского конфликта за последние 50 лет. По последним данным, от действий ХАМАС погибли более 500 человек.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о контртеррористической операции "Железные мечи" и начала обстрел инфраструктуры сектора Газа.

Европейский Союз накануне выступил с заявлением в связи с беспрецедентной атакой ХАМАС против Израиля, выразив поддержку израильской стороне. Сегодня же евроинституции подняли флаг Израиля в знак солидарности.