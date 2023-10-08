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В Берлине пропалестинские активисты раздавали пахлаву, "празднуя" нападение на Израиль

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Воскресенье, 8 октября 2023, 12:41

Немецкая полиция в берлинском районе Нойкьольн в течение субботы дважды разгоняла собрание пропалестинской группы Samidoun, которая праздновала масштабную атаку террористической группировки ХАМАС на Израиль.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В субботу днем Samidoun распространил в соцсетях фото из Нойкьольна, на которых раздает пахлаву, "чтобы отпраздновать победу сопротивления".

Через несколько часов около пяти десятков человек снова собрались на бульваре Зонненале, скандируя насильственные и антиизраильские лозунги. Из-за этих выкриков сотрудники полиции Берлина разогнали митинг вскоре после его начала.

В обоих случаях немецкие правоохранители заявили, что начали уголовные расследования.

"Наши сотрудники документируют все события на месте для доказательного преследования и сейчас устанавливают личности всех людей, которые отказались расходиться, несмотря на разгон собрания", – сообщила берлинская полиция.

Журналисты немецкого издания Welt заявили, что были вынуждены удалить отснятые с митинга на Зонненале материалы после угроз расправой со стороны активистов.

Действия пропалестинских активистов публично осудило посольство Израиля в Германии, а министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер после этого распорядилась усилить охрану еврейских объектов.

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Группа Samidoun была основана в 2012 году, действует в США, Канаде и многих европейских странах и уже несколько лет активно работает в Германии. В 2021-м Министерство обороны Израиля классифицировало группу как террористическую организацию.

Напомним, в субботу утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет по израильской территории, а также прорвав границу в нескольких местах. Это самая большая эскалация арабо-израильского конфликта за последние 50 лет.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о контртеррористической операции "Железные мечи" и начала обстрел инфраструктуры сектора Газа.

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