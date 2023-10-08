В Берлине пропалестинские активисты раздавали пахлаву, "празднуя" нападение на Израиль

Немецкая полиция в берлинском районе Нойкьольн в течение субботы дважды разгоняла собрание пропалестинской группы Samidoun, которая праздновала масштабную атаку террористической группировки ХАМАС на Израиль.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В субботу днем Samidoun распространил в соцсетях фото из Нойкьольна, на которых раздает пахлаву, "чтобы отпраздновать победу сопротивления".

Es lebe der Widerstand des palästinensischen Volkes. Verteilen von Süßigkeiten auf der Sonnenallee in Berlin zur Feier des Sieges des Widerstands#Fromtherivertothesea #Palestinewillbefree pic.twitter.com/oNqYSrCX6E — Samidoun Deutschland (@samidoun_de) October 7, 2023

Через несколько часов около пяти десятков человек снова собрались на бульваре Зонненале, скандируя насильственные и антиизраильские лозунги. Из-за этих выкриков сотрудники полиции Берлина разогнали митинг вскоре после его начала.

В обоих случаях немецкие правоохранители заявили, что начали уголовные расследования.

"Наши сотрудники документируют все события на месте для доказательного преследования и сейчас устанавливают личности всех людей, которые отказались расходиться, несмотря на разгон собрания", – сообщила берлинская полиция.

Журналисты немецкого издания Welt заявили, что были вынуждены удалить отснятые с митинга на Зонненале материалы после угроз расправой со стороны активистов.

Действия пропалестинских активистов публично осудило посольство Израиля в Германии, а министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер после этого распорядилась усилить охрану еврейских объектов.

Группа Samidoun была основана в 2012 году, действует в США, Канаде и многих европейских странах и уже несколько лет активно работает в Германии. В 2021-м Министерство обороны Израиля классифицировало группу как террористическую организацию.

Напомним, в субботу утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет по израильской территории, а также прорвав границу в нескольких местах. Это самая большая эскалация арабо-израильского конфликта за последние 50 лет.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о контртеррористической операции "Железные мечи" и начала обстрел инфраструктуры сектора Газа.