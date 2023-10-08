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Евроинституции подняли флаг Израиля в знак солидарности

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Воскресенье, 8 октября 2023, 15:45

Возле зданий Европейского парламента в Страсбурге и Европейской комиссии в Брюсселе в воскресенье вывесили флаг Израиля, который накануне подвергся атаке террористической группировки ХАМАС.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", институты написали в соцсетях.

В официальном аккаунте Европейской комиссии в Twitter (X) появилось фото флага Израиля, который развевается возле ее здания в Брюсселе.

"Террористы ХАМАС нанесли удар в самое сердце Израиля, захватив и убив невинных женщин и детей. Мы глубоко скорбим по жертвам этих разрушительных нападений", – написали в Еврокомиссии.

Президент Европарламента Роберта Метсола также опубликовала фото здания Европарламента с подписью: "Солидарность с Израилем".

Также израильский флаг подняли внешнеполитические учреждения некоторых европейских государств. Его проецировали на Бранденбургские ворота в Берлине накануне вечером, а в воскресенье цветами флага Израиля также подсветят Эйфелеву башню в Париже.

Напомним, в субботу утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет по израильской территории, а также прорвав границу в нескольких местах.

Террористы смогли захватить некоторых граждан Израиля в заложники, а также заявляли о контроле над одной из израильских военных баз. Это самая большая эскалация арабо-израильского конфликта за последние 50 лет.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о контртеррористической операции "Железные мечи" и начала обстрел инфраструктуры сектора Газа. По последним данным, от действий ХАМАС погибли более 500 человек.

Европейский Союз накануне выступил с заявлением в связи с беспрецедентной атакой ХАМАС против Израиля, выразив поддержку израильской стороне.

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Ближний Восток