Евроинституции подняли флаг Израиля в знак солидарности
Воскресенье, 8 октября 2023, 15:45
Возле зданий Европейского парламента в Страсбурге и Европейской комиссии в Брюсселе в воскресенье вывесили флаг Израиля, который накануне подвергся атаке террористической группировки ХАМАС.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", институты написали в соцсетях.
В официальном аккаунте Европейской комиссии в Twitter (X) появилось фото флага Израиля, который развевается возле ее здания в Брюсселе.
"Террористы ХАМАС нанесли удар в самое сердце Израиля, захватив и убив невинных женщин и детей. Мы глубоко скорбим по жертвам этих разрушительных нападений", – написали в Еврокомиссии.
Today, the Israeli flag flies high in front of our headquarters in Brussels.— European Commission (@EU_Commission) October 8, 2023
Hamas terrorists have struck at the heart of Israel capturing and killing innocent women and children.
We deeply mourn the victims of these devastating attacks. pic.twitter.com/YZWqdXowGV
Президент Европарламента Роберта Метсола также опубликовала фото здания Европарламента с подписью: "Солидарность с Израилем".
Flying the flag at the European Parliament.— Roberta Metsola (@EP_President) October 8, 2023
Solidarity with Israel 🇪🇺🇮🇱 pic.twitter.com/jnE8aGKlxl
Также израильский флаг подняли внешнеполитические учреждения некоторых европейских государств. Его проецировали на Бранденбургские ворота в Берлине накануне вечером, а в воскресенье цветами флага Израиля также подсветят Эйфелеву башню в Париже.
Slovakia 🇸🇰 stands with Israel 🇮🇱 @IsraelMFA pic.twitter.com/W0AQ0aeVlg— Slovakia MFA 🇸🇰 | #StandWithUkraine 🇺🇦 (@SlovakiaMFA) October 8, 2023
Напомним, в субботу утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет по израильской территории, а также прорвав границу в нескольких местах.
Террористы смогли захватить некоторых граждан Израиля в заложники, а также заявляли о контроле над одной из израильских военных баз. Это самая большая эскалация арабо-израильского конфликта за последние 50 лет.
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о контртеррористической операции "Железные мечи" и начала обстрел инфраструктуры сектора Газа. По последним данным, от действий ХАМАС погибли более 500 человек.
Европейский Союз накануне выступил с заявлением в связи с беспрецедентной атакой ХАМАС против Израиля, выразив поддержку израильской стороне.