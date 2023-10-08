Евроинституции подняли флаг Израиля в знак солидарности

Возле зданий Европейского парламента в Страсбурге и Европейской комиссии в Брюсселе в воскресенье вывесили флаг Израиля, который накануне подвергся атаке террористической группировки ХАМАС.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", институты написали в соцсетях.

В официальном аккаунте Европейской комиссии в Twitter (X) появилось фото флага Израиля, который развевается возле ее здания в Брюсселе.

"Террористы ХАМАС нанесли удар в самое сердце Израиля, захватив и убив невинных женщин и детей. Мы глубоко скорбим по жертвам этих разрушительных нападений", – написали в Еврокомиссии.

Today, the Israeli flag flies high in front of our headquarters in Brussels.



Hamas terrorists have struck at the heart of Israel capturing and killing innocent women and children.



We deeply mourn the victims of these devastating attacks. pic.twitter.com/YZWqdXowGV — European Commission (@EU_Commission) October 8, 2023

Президент Европарламента Роберта Метсола также опубликовала фото здания Европарламента с подписью: "Солидарность с Израилем".

Flying the flag at the European Parliament.



Solidarity with Israel 🇪🇺🇮🇱 pic.twitter.com/jnE8aGKlxl — Roberta Metsola (@EP_President) October 8, 2023

Также израильский флаг подняли внешнеполитические учреждения некоторых европейских государств. Его проецировали на Бранденбургские ворота в Берлине накануне вечером, а в воскресенье цветами флага Израиля также подсветят Эйфелеву башню в Париже.

Напомним, в субботу утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет по израильской территории, а также прорвав границу в нескольких местах.

Террористы смогли захватить некоторых граждан Израиля в заложники, а также заявляли о контроле над одной из израильских военных баз. Это самая большая эскалация арабо-израильского конфликта за последние 50 лет.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о контртеррористической операции "Железные мечи" и начала обстрел инфраструктуры сектора Газа. По последним данным, от действий ХАМАС погибли более 500 человек.

Европейский Союз накануне выступил с заявлением в связи с беспрецедентной атакой ХАМАС против Израиля, выразив поддержку израильской стороне.