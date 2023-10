Евроинституции подняли флаг Израиля в знак солидарности

Возле зданий Европейского парламента в Страсбурге и Европейской комиссии в Брюсселе в воскресенье вывесили флаг Израиля, который накануне подвергся атаке террористической группировки ХАМАС.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", институты написали в соцсетях.

В официальном аккаунте Европейской комиссии в Twitter (X) появилось фото флага Израиля, который развевается возле ее здания в Брюсселе.

"Террористы ХАМАС нанесли удар в самое сердце Израиля, захватив и убив невинных женщин и детей. Мы глубоко скорбим по жертвам этих разрушительных нападений", – написали в Еврокомиссии.

Today, the Israeli flag flies high in front of our headquarters in Brussels.



Hamas terrorists have struck at the heart of Israel capturing and killing innocent women and children.



We deeply mourn the victims of these devastating attacks. pic.twitter.com/YZWqdXowGV