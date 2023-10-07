ЕС заявил о солидарности с Израилем, призвал прекратить насилие

Европейский Союз выступил с заявлением в связи с беспрецедентной атакой ХАМАС против Израиля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст заявления.

"ЕС решительным образом осуждает многочисленные и неизбирательные нападения ХАМАС по всему Израилю и глубоко сожалеет о гибели людей", – говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля от имени Евросоюза.

ЕС призвал к немедленному прекращению бессмысленных нападений и насилия, которые лишь "еще больше усилят напряженность на местах и серьезно подорвут стремление палестинского народа к миру".

"ЕС солидарен с Израилем, который имеет право защищать себя в соответствии с международным правом перед лицом таких жестоких и неизбирательных нападений", – говорится в заявлении.

Евросоюз также напомнил о важности работы над достижением длительного и устойчивого мира путем активизации усилий в Ближневосточном мирном процессе.

Как сообщала "Украинская правда", из сектора Газы по Израилю массированно были запущены ракеты в результате атаки боевиков ХАМАС в субботу утром.

Между тем ЦАХАЛ уже объявил, что "готов к войне".

Министр обороны страны Йоав Галлант утвердил призыв солдат резерва.

Сейчас в Израиле сообщают о по меньшей мере 100 погибших и более 700 раненых.

Президент Владимир Зеленский поддержал Израиль после атаки со стороны террористов ХАМАС.

США пообещали обеспечить Израиль всем необходимым для самообороны.