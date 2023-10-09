В Пентагоне призвали Конгресс к действиям, чтобы обеспечить помощь Израилю и Украине

В Пентагоне заявили, что Конгресс США должен утвердить дополнительное финансирование для того, чтобы США могли одновременно оказывать необходимую военную помощь Израилю и Украине.

Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", об этом заявила министр по вопросам армии Кристин Уормут.

Заявление Кристин Уормут прозвучало во время, когда работа Палаты представителей США все еще остается парализованной после отставки спикера Кевина Маккарти – новые законы не будут приниматься, пока члены Конгресса не изберут нового спикера.

Уормут отметила, что США еще изучают запрос Израиля о помощи.

"Что очень важно, особенно в вопросе боеприпасов и нашей способности потенциально поддерживать одновременно и израильтян, и украинцев – это дополнительное финансирование от Конгресса, чтобы увеличить наши способности, нарастить производство и оплатить сами боеприпасы… Нам нужна дополнительная поддержка от Конгресса. И я надеюсь, что мы скоро увидим ее", – отметила Уормут.

Напомним, президент США Джо Байден в воскресенье распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю после масштабного нападения палестинской террористической группировки ХАМАС.

Пентагон также объявил о перемещении военных кораблей США, включая авианосец и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью.