У Пентагоні закликали Конгрес до дій, щоб забезпечити військову допомогу Ізраїлю та Україні 

У Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоби США могли одночасно надавати необхідну військову допомогу Ізраїлю та Україні.

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", про це заявила міністр з питань армії Крістін Вормут.

Заява Крістін Вормут пролунала у час, коли робота Палати представників США все ще залишається паралізованою після відставки спікера Кевіна Маккарті – нові закони не будуть ухвалюватися, доки члени Конгресу не оберуть нового спікера.

Вормут зазначила, що США вивчають запити Ізраїлю про допомогу.

"Що дуже важливо, особливо у питанні боєприпасів і нашої спроможності потенційно підтримувати одночасно і ізраїльтян, і українців – це додаткове фінансування від Конгресу, щоб збільшити наші спроможності, наростити виробництво та оплатити самі боєприпаси… Нам потрібна додаткова підтримка від Конгресу. І я сподіваюся, що ми скоро побачимо її", – зазначила посадовиця.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у неділю розпорядився надати додаткову підтримку Ізраїлю після масштабного нападу палестинського терористичного угруповання ХАМАС.

Також Пентагон оголосив про переміщення військових кораблів США, включаючи авіаносець та додаткові літаки, ближче до східного Середземномор'я.