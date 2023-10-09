Блинкен призвал Турцию, Саудовскую Аравию и ОАЭ к взаимодействию из-за нападения на Израиль

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонные консультации с главами МИД Саудовской Аравии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов в связи с нападением ХАМАС на Израиль.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер.

Согласно заявлениям представителя Госдепа, в каждом из трех телефонных разговоров Блинкен призвал страны к дальнейшему взаимодействию, а также подчеркнул непоколебимую направленность США на прекращение нападения ХАМАС и обеспечение освобождения всех заложников.

В разговоре с главой МИД ОАЭ Блинкен подтвердил право Израиля на самооборону, заявил Миллер.

Напомним, в субботу утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет по израильской территории, а также прорвав границу в нескольких местах.

Террористы смогли захватить некоторых граждан Израиля в заложники, а также заявляли о контроле над одной из израильских военных баз. Это самая большая эскалация арабо-израильского конфликта за последние 50 лет.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о контртеррористической операции "Железные мечи" и начала обстрел инфраструктуры сектора Газа. По последним данным, от действий ХАМАС погибли более 700 человек.

Пентагон объявил о перемещении военных кораблей США, включая авианосец и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль и дальнейшую эскалацию конфликта.

В воскресенье президент США Джо Байден распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю из-за нападения ХАМАС.

Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон получил от Израиля "конкретные запросы" о военной помощи.