Франция обвинила РФ в попытках создать напряженность в стране

Франция обвинила Россию в дезинформационной кампании в виде распространения в соцсетях изображений с рисунками звезд Давида, которые появились на домах в Париже в начале этой недели.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявило Министерство иностранных дел страны, сообщает Reuters.

По словам МИД Франции, российская пропагандистская сеть Recent Reliable News/Doppelganger искусственно раздула и опубликовала в социальных сетях фотографии с рисунками звезд Давида.

"Эта новая операция российского онлайн-вмешательства против Франции отражает постоянную оппортунистическую и безответственную стратегию использования международных кризисов для создания путаницы и напряженности в публичных дебатах во Франции и в Европе", – говорится в заявлении ведомства.

Посольство РФ в Париже уже поспешило отвергнуть эти обвинения, заявив, что Россия не имеет к этому отношения, и что это попытки "дискредитировать" Москву.

Ранее сообщалось, что французские следователи рассматривают возможность того, что за десятками рисунков звезды Давида на домах в Париже стоит Россия.

После 7 октября, с момента нападения боевиков ХАМАС на Израиль, во Франции зафиксировали 887 событий и инцидентов антисемитского характера, в связи с которыми задержали более 400 человек.

А Еврокомиссия заявила о чрезвычайном уровне всплеска антисемитизма в Европе.