Во Франции расследуют причастность РФ к нанесению звезд Давида на дома в Париже

Французские следователи рассматривают возможность того, что за десятками рисунков звезды Давида на домах в Париже стоит Россия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает радиостанция Franceinfo.

Около десяти дней назад поймали молдовскую пару, мужчину и женщину возрастом около 30 лет, которые ночью рисовали звезды Давида на фасадах зданий.

Под стражей они утверждали, что сделать это им поручил россиянин, причем за немалую сумму денег.

По распоряжению французской прокуратуры молдаван доставили в изолятор, а затем в центр временного содержания, где они ожидают депортации. Пара, вероятно, находилась в стране нелегально.

Позже, по данным радиостанции, следователи установили личности еще одной пары, которая была замечена на камерах видеонаблюдения. Эти новые подозреваемые быстро покинули Францию. По словам одного из офицеров, это было похоже на "операцию коммандос".

Он сообщил France Info, что теперь они расследуют это дело как "попытку дестабилизации со стороны Москвы".

Префект полиции Лоран Нуньес заявил, что следователи ищут "команду преступников, которые, похоже, достаточно хорошо координируют свои действия" и "хотят, чтобы эти звезды увидели". Он заявил, что по всему Парижу было найдено до 250 таких звезд.

Звезды Давида оставляли на стенах построек французской столицы на фоне все более частых случаев антисемитизма во Франции в то время, как в мире возросла напряженность из-за военной операции Израиля в секторе Газа.