Во Франции задержали блогера, которая надругалась над смертью израильского ребенка

Во Франции в четверг задержали модель Варду Анвар, которая высмеяла сообщение о сожжении в печи израильского ребенка боевиками террористической группировки ХАМАС во время нападения 7 октября.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В распространенном ролике Анвар комментирует сообщения израильских спасателей, которые утверждали, что террористы ХАМАС сожгли младенца заживо в печи во время нападения. Власти Израиля не подтверждали это сообщение.

На видео женщина спрашивает: "Интересно, добавили ли они сначала соль и перец, или добавили тимьян? Каким был гарнир?"

Ролик еще на прошлой неделе вызвал возмущение, в частности со стороны посольства Израиля в Париже, после чего министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил об открытии уголовного дела против блогера.

Прокуратура Франции подтвердила AFP, что женщину задержали и взяли под стражу в Париже утром в четверг. Ей инкриминируют прославление терроризма.

После 7 октября, с момента нападения боевиков ХАМАС на Израиль, во Франции зафиксировали 887 событий и инцидентов антисемитского характера, в связи с которыми задержали более 400 человек.

А Еврокомиссия заявила о чрезвычайном уровне всплеска антисемитизма в Европе.