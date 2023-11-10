Президент Европарламента заявила о неудаче ЕС в сфере миграции

Президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что ЕС должен лучше противостоять проблеме нелегальной миграции, поскольку она остается актуальной темой во всем Евросоюзе за семь месяцев до евровыборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

В ответ на растущее давление с целью сдерживания недавнего всплеска нелегальной миграции страны ЕС работают над реформой общей системы предоставления убежища, поскольку в прошлом неоднократно не могли договориться о новом функциональном режиме.

Необходимо честно говорить о таких неудачах, заявила Метсола в Берлине, где она выступила с ежегодной речью "Состояние Европы" Фонда Конрада Аденауэра.

"Миграция – это та сфера, в которой за последние десять лет мы наблюдали слишком мало прогресса", – признала она, добавив, что для ее решения необходимо также быть "твердыми с теми, кто не имеет права на убежище".

Сейчас депутаты Европарламента ведут переговоры с Еврокомиссией и правительствами стран ЕС, чтобы определить окончательную форму миграционной реформы.

Среди предложений, которые обсуждаются, – более равномерное распределение прибытия мигрантов между странами-членами ЕС и проверка кандидатов на получение убежища непосредственно на границе ЕС.

Метсола сказала, что она "осторожно оптимистично настроена" относительно того, что текущие переговоры "наконец выйдут из тупика" в вопросе миграции.

По словам президента, превращение успешных решений в позитивный нарратив о ЕС имеет важное значение для восстановления интереса к Евросоюзу.

"Нам нужно, чтобы больше людей задумались над тем (...) как мы можем приблизить ЕС к людям, которых мы представляем; как мы можем сделать Европу менее бюрократической и более направленной на изменения", – подчеркнула она в Берлине, призывая присутствующих участвовать в европейской политике и обратить внимание на предстоящие выборы в ЕС.

Напомним, премьер-министры Италии и Албании Джорджия Мелони и Эди Рама договорились о строительстве на албанской территории центров для приема нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в ЕС через Средиземное море.

На фоне миграционного кризиса правительство Мелони уже ужесточило условия заключения для контрабандистов и постановило увеличить количество центров содержания мигрантов по всей Италии.