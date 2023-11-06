Италия договорилась открыть в Албании центры принятия нелегальных мигрантов

Премьер-министры Италии и Албании Джорджия Мелони и Эди Рама в понедельник договорились о построении на албанской территории центров для принятия нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в ЕС через Средиземное море.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам Мелони, Италия построит центр принятия мигрантов в албанском порту Шенджин, а также центр репатриации в глубине страны. Она уточнила, что оба центра будут работать под итальянской юрисдикцией.

"Я считаю, что это действительно европейское соглашение, и хочу сказать, что оно показывает, что можно работать вместе над управлением миграционными потоками", – сказала итальянский премьер на совместной конференции с Эди Рамой в Риме.

Она добавила, что в центрах в Албании мигранты будут находиться на время "быстрого рассмотрения их заявлений о предоставлении убежища и, в случае необходимости, для репатриации", но при этом туда не будут отправлять несовершеннолетних, беременных женщин и другие уязвимые группы.

Источник Reuters уточнил, что в центры в Албании будут направлять мигрантов, которых будет спасать на море береговая охрана или военно-морской флот Италии. Они должны заработать весной 2024 года и будут принимать около 3000 человек.

Премьер-министр Албании в свою очередь сказал, что чувствует обязанность помочь Риму из-за особых отношений между двумя странами, связанных, среди прочего, географической близостью и колониальной историей.

Согласно официальной статистике, с начала года в Италии зарегистрировали более 145 тысяч нелегальных мигрантов, которые добрались до страны морем – по сравнению с 88 тысячами за тот же период в прошлом году.

На фоне миграционного кризиса правительство Мелони уже ужесточило условия заключения для контрабандистов и постановило увеличить количество центров содержания мигрантов по всей Италии.