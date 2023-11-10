Президентка Європарламенту заявила про невдачу ЄС у сфері міграції

Президентка Європарламенту Роберта Метсола заявила, що ЄС повинен краще протистояти проблемі нелегальної міграції, оскільки вона залишається актуальною темою в усьому Євросоюзі за сім місяців до євровиборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

У відповідь на зростання тиску з метою стримування нещодавнього сплеску нелегальної міграції країни ЄС працюють над реформою спільної системи надання притулку, оскільки в минулому неодноразово не могли домовитися про новий функціональний режим.

Необхідно чесно говорити про такі невдачі, заявила Метсола в Берліні, де вона виступила зі щорічною промовою "Стан Європи" Фонду Конрада Аденауера.

"Міграція – це та сфера, в якій за останні десять років ми спостерігали занадто мало прогресу", – визнала вона, додавши, що для її вирішення необхідно також бути "твердими з тими, хто не має права на притулок".

Наразі депутати Європарламенту ведуть переговори з Єврокомісією та урядами країн ЄС, щоб визначити остаточну форму міграційної реформи.

Серед пропозицій, які обговорюються, – більш рівномірний розподіл прибуття мігрантів між країнами-членами ЄС та перевірка кандидатів на отримання притулку безпосередньо на кордоні ЄС.

Метсола сказала, що вона "обережно оптимістично налаштована" щодо того, що поточні переговори "нарешті вийдуть з глухого кута" в питанні міграції.

За словами президентки, перетворення успішних рішень на позитивний наратив про ЄС має важливе значення для відновлення інтересу до Євросоюзу.

"Нам потрібно, щоб більше людей замислилися над тим (...) як ми можемо наблизити ЄС до людей, яких ми представляємо; як ми можемо зробити Європу менш бюрократичною і більш спрямованою на зміни", – підкреслила вона в Берліні, закликаючи присутніх брати участь у європейській політиці і звернути увагу на майбутні вибори в ЄС.

Нагадаємо, прем’єр-міністри Італії та Албанії Джорджія Мелоні та Еді Рама в понеділок домовились про побудову на албанській території центрів для прийняття нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити в ЄС через Середземне море.

На тлі міграційної кризи уряд Мелоні вже посилив умови ув'язнення для контрабандистів і постановив збільшити кількість центрів утримання мігрантів по всій Італії.