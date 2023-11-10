Литва передала Украине средства для борьбы с дронами и генераторы

Литва в пятницу, 10 ноября, объявила о предоставлении Украине очередной партии военной помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу литовского Министерства обороны.

В новом пакете помощи Литва передает Украине оборудование для борьбы с дронами и генераторы.

"Литва передает Украине технологии, которые помогают сейчас на поле боя. Важно понимать, что сегодняшняя война требует современных технологий, таких как средства борьбы с дронами или другое современное оборудование. А генераторы передаем учитывая неумолимо приближающуюся зиму, которая, вероятно, будет тяжелой", – сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Напомним, 8 ноября немецкий оружейный концерн Rheinmetall объявил о получении заказа от правительства Германии на поставку Украине около 100 тысяч минометных боеприпасов калибра 120 миллиметров.

Кроме того, французское правительство намерено пополнить фонд поддержки Украины на 200 миллионов евро для продолжения закупки Киевом техники.