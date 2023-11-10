Литва передала Україні засоби для боротьби з дронами та генератори

Литва у п’ятницю, 10 листопада, оголосила про надання Україні чергової партії військової допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу литовського Міністерства оборони.

У новому пакеті допомоги Литва передає Україні обладнання для боротьби з дронами і генератори.

"Литва передає Україні технології, які допомагають зараз на полі бою. Важливо розуміти, що сьогоднішня війна вимагає сучасних технологій, таких як засоби боротьби з дронами чи інше сучасне обладнання. А генератори передаємо з огляду на зиму, що невблаганно наближається, яка, ймовірно, буде важкою", – сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Нагадаємо, 8 листопада німецький збройовий концерн Rheinmetall оголосив про отримання замовлення від уряду Німеччини на постачання Україні близько 100 тисяч мінометних боєприпасів калібру 120 міліметрів.

Крім того, французький уряд має намір поповнити фонд підтримки України на 200 мільйонів євро для продовження закупівлі Києвом техніки.