Rheinmetall передаст Украине около 100 тысяч 120-мм минометных снарядов

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall в среду объявил о получении заказа от правительства Германии на поставку Украине около 100 тысяч минометных боеприпасов калибра 120 миллиметров.

Об этом говорится в пресс-релизе Reinmetall, который цитирует "Европейская правда".

Заказ, стоимость которого составляет несколько сотен миллионов евро, является частью недавнего пакета военной помощи для Вооруженных сил Украины на сумму 400 миллионов евро. Rheinmetall не уточняет, о чем идет речь, но пакет на такую сумму ФРГ объявляла в сентябре.

Поставка снарядов должна начаться в ближайшее время и продлится в течение следующих двух лет, уточняет концерн.

"Благодаря увеличенной дальности стрельбы, повышенной точности и оптимальной боевой эффективности минометные боеприпасы Rheinmetall могут обеспечить успех даже во время операций на сложной местности и в городских условиях", – утверждают в компании.

В октябре Rheinmetall объявил об очередном заказе от Бундесвера на поставку более 150 тысяч артиллерийских боеприпасов, предназначенных для Украины.

Напомним, в октябре также объявили, что Украина уже официально зарегистрировала совместное предприятие Rheinmetall и "Украинской оборонной промышленности".