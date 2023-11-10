Партия властей Грузии лидирует в рейтингах, но почти 70% грузин ждут новой

Правящая партия "Грузинская мечта" остается на первом месте в рейтингах грузинских политсил, однако почти 70% респондентов хотели бы видеть в парламентском большинстве новую партию.

Как сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса компании Edison Research по заказу оппозиционного телеканала "Формула".

На вопрос о том, за кого бы голосовали респонденты, если бы выборы проходили в этот же день, 37% ответили, что поддержали бы "Грузинскую мечту".

На втором месте – "Национальное движение-Стратегия Агмашенебели" с 21%, на третьем – партия "За Грузию" (9%), четвертом – "Лело" (5%).

Политсилы "Гирчи/Дроа", Лейбористскую партию, "Для народа", "Гирчи" поддержали бы по 4%; "Альт-инфо", "Силу народа", "Граждан" и "Альянс патриотов" – по 3%.

Компания отмечает, что применялся метод аллокации – распределения голосов респондентов, которые прямо не назвали партию-фаворита, по их ответам на дополнительные вопросы.

При этом на вопрос о том, хотят ли они видеть в следующем парламенте в большинстве "Грузинскую мечту" или какую-то новую партию, 68% высказались за новую партию.

80% опрошенных заявили, что "обязательно пойдут" на следующие парламентские выборы 2024 года, "наверное пойдут" – 13%.

60% респондентов считают, что страна движется в неправильном направлении.

В вопросе о проблемах, которые больше всего беспокоят граждан, в топ-3 оказались безработица (47%), инфляция (45%) и бедность (43%).

Проблему оккупированных территорий назвали 25%, эмиграции – 19%. Войну в Украине назвали 8% респондентов.

Главной причиной поддержки вступления Грузии в ЕС больше всего опрошенных – 47% – назвали "повышение безопасности страны", 30% – экономические выгоды, 14% – развитие демократии.

56% считают, что президент Саломе Зурабишвили должна помиловать экс-президента Михеила Саакашвили.

Опрос проводился методом прямого интервьюирования с 20 октября по 6 ноября по всей территории страны. Всего опросили 1500 человек в возрасте от 18 лет, имеющих право голоса и проживающих в Грузии. Возможная погрешность составляет +/- 3%.

Напомним, в отчете, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата на членство при условии выполнения Тбилиси ряда шагов. Решение по этому поводу лидеры должны принять на декабрьском саммите.

Президент Саломе Зурабишвили запустила кампанию сбора подписей под призывом к лидерам стран Евросоюза предоставить Грузии статус страны-кандидата.

Подробно об этом – в статье Кандидатский статус авансом: как ЕС пытается спасти Грузию от разворота к России.