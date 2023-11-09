Президент Грузии собирает подписи под призывом к ЕС предоставить Тбилиси статус кандидата

Президент Грузии Саломе Зурабишвили запустила кампанию сбора подписей под призывом к лидерам стран Евросоюза предоставить Грузии статус страны-кандидата на вступление.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

О кампании Зурабишвили объявила во время митинга по случаю презентации оценки Еврокомиссии, где рекомендовали предоставить Грузии статус кандидата при условии выполнения ряда шагов.

Первой под обращением стоит подпись президента, присоединиться к нему можно через ее официальный сайт.

В тексте лидеров европейских государств призывают предоставить Грузии статус кандидата, аргументируя, что это давние стремления грузинского народа, которые не изменились несмотря на все испытания. "Нас давно связывает общее прошлое и общие ценности. Поэтому наше будущее с вами, в Европе. У этого будущего нет альтернативы", – говорится в обращении.

Напомним, в отчете, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата на членство при условии выполнения Тбилиси ряда шагов. Решение по этому поводу лидеры должны принять на декабрьском саммите.

Подробно об этом – в статье Кандидатский статус авансом: как ЕС пытается спасти Грузию от разворота к России.