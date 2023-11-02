В Венгрии начались крупнейшие за последние годы учения с участием НАТО

В Венгрии со 2 по 26 ноября пройдут военные учения Adaptive Hussars 23 с участием сил Североатлантического Альянса – крупнейшие для страны за последние годы.

Об этом в четверг объявило венгерское Министерство обороны, сообщает "Европейская правда".

Учения Adaptive Hussars 23, призванные "проверить оборонные способности" Венгрии, состоятся в нескольких районах страны с привлечением местной гражданской власти.

Комментируя начало учений, министр обороны Венгрии Кшиштоф Шалай-Бобровницкий сказал, что "мы живем в эпоху опасностей вместе с войной, нелегальной миграцией и угрозой терроризма в Европе".

"Для венгерского правительства сохранение мира, безопасность Венгрии и венгерского народа является важнейшей вещью, которую можно гарантировать хорошо вышколенными силами обороны", – добавил он.

Минобороны Венгрии предупредило, что на время учений на дорогах будет чаще появляться военная техника, поэтому водителей просят отнестись к этому с пониманием и учитывать это обстоятельство во время путешествий.

Напомним, что проведение учений еще в сентябре анонсировал начальник Генштаба Венгрии Габор Беренди.

По данным СМИ, НАТО на следующий год готовит крупнейшие совместные командно-штабные учения со времен холодной войны, в которых примут участие более 40 тысяч военнослужащих.