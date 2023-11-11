Грузинский президент считает, что Украина, Молдова и Грузия вступят в ЕС одновременно

Грузинский президенть Саломе Зурабишвили считает, что Грузия, Украина и Молдова станут членами ЕС одновременно.

Об этом Зурабишвили заявила в интервью LCI, ее слова приводит агентство "Грузия Online", пишет "Европейская правда".

Ведущий допустил, что Грузия может присоединиться к ЕС позже, чем Украина, на что Зурабишвили ответила, что вступление произойдет одновременно.

"Нет, я думаю, это произойдет одновременно. Произойдет ли это в 2030, 2031 или 2029 году, не знаю, но этот горизонт будет следующим, как говорят "big bangs", следующие члены вступят примерно вместе. Мы – трио, Молдова, Украина и Грузия, и у нас это трио создано", – сказала Зурабишвили.

Она добавила, что идея главы Евросовета Шарля Мишеля о 2030-ом году как потенциальном горизонте нового расширения является "очень интересной".

"Поэтапное ассоциирование стран-кандидатов в ЕС тематически, по тем вопросам, к которым они готовы, например, транспорт для Грузии, вопросы транспорта и инфраструктуры на Черном море, для нас очень интересны, конечно, без права голоса, но это предварительное ассоциирование лучше подготовит кандидатов к тому, что их ожидает в соответствующий момент", – сказала Зурабишвили.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС.

В последние месяцы накануне обнародования рекомендаций Еврокомиссии в СМИ попали анонимные заявления еврочиновников, что, несмотря на низкий уровень выполнения условий, вероятность предоставления Грузии кандидатского статуса достаточно высока, ведь это единственная возможность предотвратить окончательное попадание Тбилиси в орбиту РФ.

Грузинские власти утверждают, что выполнили как минимум 10 из 12 реформ, которые рекомендовала провести ЕК. Однако в Еврокомиссии оценка совсем другая – там признавали выполненными только три реформы.

О том, как это решение Еврокомиссии повлияет на политику Грузии и сможет ли оно остановить разворот страны в сторону РФ, читайте в статье: Кандидатский статус авансом: как ЕС пытается спасти Грузию от разворота к России.