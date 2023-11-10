В правительстве готовы к диалогу с членами ЕС по вступлению, но "силой нас сломать нельзя"

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала, что Киев открыт к диалогу с государствами-членами ЕС относительно их требований для движения в направлении членства, но будет отвергать ультиматумы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала в интервью "Укринформу".

Говоря о рекомендации Европейской комиссии об открытии переговоров о вступлении с Украиной, Стефанишина отметила, что именно она является основой для "значительного большинства государств-членов ЕС" для поддержки решения в декабре.

"Я это слышала от многих стран, и есть уверенность, что консенсусное большинство мы все же сформируем. Определенные предостережения являются производными от того, что некоторые страны не хотят принимать решение о процессе расширения", – считает вице-премьер.

"Украина дала понять, что мы дружественны, открыты к диалогу, но силой нас сломать нельзя, тем более учитывая состояние войны. Утром ты просыпаешься с мыслью о том, что ты сегодня борешься. Пытаться сломать Украину и склонить к ультиматумам – это абсолютно проигрышная стратегия", – добавила она.

Напомним, в отчете, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать с Киевом переговоры о вступлении, но перед тем Украина должна выполнить часть еще не воплощенных реформ.

После этого венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не должен начинать переговоры с Украиной о членстве в ЕС, добавив, что "Киев далек от ЕС".

Перед этим в правительстве Венгрии заявили, что ЕС не должен начинать переговоры о членстве с Украиной из-за невыполнения ею условий.