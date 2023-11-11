Грузинська президентка вважає, що Україна, Молдова і Грузія вступлять в ЄС одночасно

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі вважає, що Грузія, Україна та Молдова стануть членами ЄС одночасно.

Про це Зурабішвілі заявила в інтерв'ю LCI, її слова наводить агентство "Грузия Online", пише "Європейська правда".

Ведучий допустив, що Грузія може приєднатись до ЄС пізніше, ніж Україна, на що Зурабішвілі відповіла, що вступ станеться одночасно.

"Ні, я думаю, це відбудеться одночасно. Чи станеться це у 2030, 2031 чи 2029 році, не знаю, але цей обрій буде наступним, як кажуть „big bangs", наступні члени вступлять приблизно разом. Ми – тріо, Молдова, Україна та Грузія, і у нас це тріо створено", – сказала Зурабішвілі.

Вона додала, що ідея глави Євроради Шарля Мішеля про 2030-ий рік як потенційний обрій новгого розширення є "дуже цікавою".

"Поетапне асоціювання країн-кандидатів у ЄС тематично, з тих питань, до яких вони готові, наприклад, транспорт для Грузії, питання транспорту та інфраструктури на Чорному морі, для нас дуже цікаві, звичайно, без права голосу, але це попереднє асоціювання краще підготує кандидатів до того, що на них очікує у відповідний момент", – сказала Зурабішвілі.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала надати Грузії статус кандидата у члени ЄС.

В останні місяці напередодні оприлюднення рекомендацій Єврокомісії у ЗМІ потрапили анонімні заяви європосадовців, що, попри низький рівень виконання умов, ймовірність надання Грузії кандидатського статусу є досить високою, адже це єдина можливість запобігти остаточному потраплянню Тбілісі в орбіту РФ.

Грузинська влада стверджує, що виконала щонайменше 10 з 12 реформ, які рекомендувала провести ЄК. Проте в Єврокомісії оцінка геть інша – там визнавали виконаними лише три реформи.

Про те, як це рішення Єврокомісії вплине на політику Грузії і чи зможе воно зупинити розворот країни в бік РФ, читайте в статті: Кандидатський статус авансом: як ЄС намагається врятувати Грузію від розвороту до Росії.