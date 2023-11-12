В Британии предъявили обвинения семерым лицам в связи с субботними протестами в Лондоне

Семерым людям предъявили обвинения после массового пропалестинского марша и ультраправого контрпротеста в субботу, когда были арестованы более 140 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Между полицией и ультраправыми группами, которые собрались на протест против пропалестинской демонстрации, состоявшейся в День перемирия, годовщину окончания Первой мировой войны, когда Великобритания чтит память погибших в войне, произошли столкновения.

Полиция Лондона заявила, что продолжается расследование "ряда других инцидентов", и что семерых задержанных обвиняют в различных правонарушениях, таких как преступное причинение вреда, сопротивление аресту, владение холодным оружием, хранение наркотиков, нарушение общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения, а также нанесение телесных повреждений.

"У нас есть группы офицеров, которые продолжают строить дела против тех, кто находится под стражей, и начинают расследование в отношении тех, кто привлекает наше внимание, когда изображения и видео распространяются в социальных сетях", – сказал заместитель помощника комиссара Лоренс Тейлор, который возглавлял субботнюю полицейскую операцию.

По оценкам полиции Лондона, 300 тысяч пропалестинских протестующих, призывавших к прекращению огня в Газе, прошли маршем в центре британской столицы в субботу, что стало крупнейшим митингом с начала войны между Израилем и ХАМАС.

Главная причина протеста в Лондоне – призвать к прекращению огня в Газе. 7 октября вооруженные боевики ХАМАС начали беспрецедентное нападение на Израиль из сектора Газа, убив около 1200 человек и захватив более 200 заложников.