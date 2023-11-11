У Лондоні проходить найбільший багатотисячний пропалестинський мітинг

Пропалестинські протестувальники в суботу зібралися на свійн найбільший мирний марш у Лондоні, закликаючи до припинення бойових дій Ізраїлю в Газі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Згідно з очікуваннями, цей мітинг стане наймасовішим з тих пір, як у Лондоні почалися щотижневі марші на початку жовтня, після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

Демонстрація збігається з днем підписання Комп'єнського перемир'я 11 листопада 1918 року, що позначило кінець воєнних дій Першої світової війни. Очікують, що в марші візьмуть участь сотні тисяч людей.

Протестувальники скандують, закликаючи до припинення вогню в Газі, а у повітрі майорять палестинські прапори. Вони вирушили від Гайд-парку та завершать свою ходу біля посольства США.

фото: Sky Pool

Колишній лідер лейбористів Джеремі Корбін і нинішній член парламенту Джон МакДоннелл йдуть на початку колони.

Лондонська поліція раніше попереджала про ризик зіткнень між пропалестинськими демонстрантами та ультраправими групами, і навколо військового меморіалу на вулиці Вайтголл була створена зона відчуження, щоб розділити дві події.

Офіцери повідомили, що зіткнулися з деякою "агресією з боку контрпротестувальників, які перебувають в цьому районі у значній кількості". Згодом стало відомо, що поліція затримала "велику групу" учасників протесту. Зокрема, близько 50 контрпротестувальників було затримано у районі пабу "Білий лебедь".

По всьому Лондону присутні близько 2000 поліцейських. Серед пропалестинських протестувальників жодних інцидентів не зафіксовано.

Мітинг відбувається на тлі скандалу, що спалахнув довкола звинувачень глави МВС Суелли Браверман на адресу поліції. Мовляв, правоохоронці діють більш поблажливо щодо пропалестинських демонстрантів, ніж до правих протестувальників або футбольних хуліганів.

Перед тим Браверман критикувала пропалестинські демонстрації, називаючи їх "ходою ненависті".

На цьому тлі на прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака почали тиснути щодо відставки Бравермен після її суперечливих звинувачень.