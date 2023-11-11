Сотні тисяч людей вийшли на пропалестинський марш у Лондоні

За оцінками поліції Лондона, 300 тисяч пропалестинських протестувальників, які закликали до припинення вогню в Газі, пройшли маршем у центрі британської столиці в неділю, що стало найбільшим мітингом з початку війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC

У той же час організатори пропалестинського маршу заявили, що, за їхніми оцінками, на вулиці вийшли "понад 800 тисяч" людей.

Аерозйомка дає нагоду уявити, скільки демонстрантів вийшли на протест. Марш простягнувся на майже 4 кілометри.

Лондонська поліція повідомила, що понад 100 контрпротестувальників було затримано, оскільки вони поводились агресивно.

Багато затриманих пов'язані з футбольним хуліганством, а деякі з них судимі за насильство. Серед контрпротестувальників були помічні ультраправі групи.

Також поліція Лондона оголосила, що розшукує двох протестувальників у пов'язках з гаслами на підтримку ХАМАС.

Головна причина протесту у Лондоні - закликати до припинення вогню в Газі. 7 жовтня озброєні бойовики ХАМАС розпочали безпрецедентний напад на Ізраїль із сектора Гази, убивши близько 1200 людей і захопивши понад 200 заручників.

Ізраїль відповів авіаударами по Газі та розпочав наземний наступ. Міністерство охорони здоров'я у Газі повідомило про понад 10 800 вбитих.

Протестувальники вигукували "Вільна Палестина", "Припинення вогню зараз", "Ганьба Сунаку" та суперечливе антиізраїльське гасло "Від річки до моря".