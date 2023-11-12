У Британії висунули звинувачення сімом особам у зв’язку з суботніми протестами у Лондоні

Сімом людям висунули звинувачення після масового пропалестинського маршу і ультраправого контрпротесту в суботу, коли було заарештовано понад 140 осіб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Між поліцією і ультраправими групами, які зібралися на протест проти пропалестинської демонстрації, що відбулася в День перемир'я, річницю закінчення Першої світової війни, коли Британія вшановує пам'ять загиблих у війні, сталися сутички.

Поліція Лондона заявила, що триває розслідування "низки інших інцидентів", і що сімох затриманих звинувачують у різних правопорушеннях, таких як злочинне заподіяння шкоди, опір арешту, володіння холодною зброєю, зберігання наркотиків, порушення громадського порядку в стані алкогольного сп'яніння, а також нанесення тілесних ушкоджень.

"У нас є групи офіцерів, які продовжують будувати справи проти тих, хто перебуває під вартою, і починають розслідування щодо тих, хто привертає нашу увагу, коли зображення і відео поширюються в соціальних мережах", – сказав заступник помічника комісара Лоренс Тейлор, який очолював суботню поліцейську операцію.

За оцінками поліції Лондона, 300 тисяч пропалестинських протестувальників, які закликали до припинення вогню в Газі, пройшли маршем у центрі британської столиці в суботу, що стало найбільшим мітингом з початку війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Головна причина протесту у Лондоні - закликати до припинення вогню в Газі. 7 жовтня озброєні бойовики ХАМАС розпочали безпрецедентний напад на Ізраїль із сектора Гази, убивши близько 1200 людей і захопивши понад 200 заручників.