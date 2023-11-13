Один из КПП на румынской границе закрыли для тяжелого транспорта из-за "уставшего" моста
Пункт пересечения границы с Румынией возле Солотвино перестал пропускать тяжелый транспорт в связи с аварийным состоянием моста, который соединяет Украину и Румынию через Тису.
Как сообщает "Европейская правда", об этом на официальных ресурсах объявила Госпогранслужба.
Ограничения вводят на пункте пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией": в дальнейшем воспользоваться им смогут транспортные средства не тяжелее 2,5 тонн.
Пропуск тяжелого транспорта остановили с 20:00 воскресенья 12 ноября.
"Причина ограничений – аварийное состояние моста, который соединяет Украину и Румынию", – пояснили в ГПСУ.
Напомним, летом украинское правительство одобрило проект соглашения с Румынией о создании в этом месте нового пункта пересечения границы – возле села Белая Церковь, которое также расположено над Тисой рядом с Солотвино.
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