Один из КПП на румынской границе закрыли для тяжелого транспорта из-за "уставшего" моста

Пункт пересечения границы с Румынией возле Солотвино перестал пропускать тяжелый транспорт в связи с аварийным состоянием моста, который соединяет Украину и Румынию через Тису.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на официальных ресурсах объявила Госпогранслужба.

Ограничения вводят на пункте пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией": в дальнейшем воспользоваться им смогут транспортные средства не тяжелее 2,5 тонн.

Пропуск тяжелого транспорта остановили с 20:00 воскресенья 12 ноября.

"Причина ограничений – аварийное состояние моста, который соединяет Украину и Румынию", – пояснили в ГПСУ.

Напомним, летом украинское правительство одобрило проект соглашения с Румынией о создании в этом месте нового пункта пересечения границы – возле села Белая Церковь, которое также расположено над Тисой рядом с Солотвино.

На польской границе, как известно, движение грузов фактически заблокировано из-за продолжающегося протеста польских перевозчиков.

Читайте подробную статью о том, кто стоит за блокадой украинской границы в Польше.

А также колонку о том, почему Украина не имеет права пойти навстречу требованиям польских перевозчиков.