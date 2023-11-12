Перед польско-украинской границей все еще стоят гигантские очереди грузовиков – польские перевозчики, которые протестуют, не собираются сворачивать протест.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Протест перевозчиков на польско-украинских пограничных переходах продолжается с понедельника. Перевозчики требуют, среди прочего, введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинских военных, приостановления действия лицензий для компаний, которые были созданы после начала войны в Украине, и проведения их проверок.

Сейчас время ожидания на пограничном переходе Дорогуск составляет 55 часов, на Корчевой – более 100 часов, а на Гребенное – до 140 часов.

В Корчевой протестующие пропускают 15 грузовиков в час, хотя еще в пятницу это был лишь один автомобиль в час.

Несмотря на эти небольшие уступки, польские перевозчики не собираются сдаваться и будут продолжать свой протест.

В понедельник делегация из трех членов собирается на переговоры с представителями украинского правительства, сообщил RMF FM Томаш Борковский, член Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта, а также председатель забастовки в Корчовой.

"Завтра мы идем с требованиями восстановления коммерческих разрешений для украинских и польских перевозчиков, с исключением польских и европейских автомобилей системы еЧерга, а также с отзывом и прекращением выдачи лицензий для грузовиков с иностранным капиталом, из-за пределов Европейского Союза", – пояснил Борковский.

Ранее сообщалось, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины 13 ноября проведет встречу на границе с представителями польских властей и перевозчиками для разблокирования пунктов пропуска.

Напомним, 6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной.

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