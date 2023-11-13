Один з КПП на румунському кордоні закрили для важкого транспорту через "втомлений" міст

Пункт перетину кордону з Румунією біля Солотвино перестав пропускати важкий транспорт у зв’язку з аварійним станом мосту, який сполучає Україну і Румунію через Тису.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на офіційних ресурсах оголосила Держприкордонслужба.

Обмеження запроваджують на пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй": надалі скористатись ним зможуть транспортні засоби, не важчі 2,5 тонн.

Пропуск важкого транспорту зупинили з 20:00 неділі 12 листопада.

"Причина обмежень – аварійний стан мосту, який з’єднує Україну та Румунію", – пояснили у ДПСУ.

Нагадаємо, влітку український уряд схвалив проєкт угоди з Румунією про створення у цьому місці нового пункту перетину кордону – біля села Біла Церква, що також розташоване над Тисою поруч із Солотвино.

На польському кордоні, як відомо, рух вантажів фактично заблоковано через триваючий протест польських перевізників.

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